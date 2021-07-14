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Суспільство та люди

Зовсім не соромляться дітей: курорт на Азовському морі окупували нудисти

17:52 14 липня 2021
жінка

У Бердянську, де днями у неспокійному морі зник турист, відпочивальники обурилися тим, що одна з курортниць вирішила засмагати без верхньої частини купальника, пише «Суббота».

Жінка перебувала у людному місці, де крім дорослих, було багато дітей.

Спеціальних позначень про те, чи можна купатися і відпочивати нудистам саме тут, ніхто з відпочивальників не знайшов.

У соцмережах пишуть, що дуже багато людей не заперечує проти такого відпочинку.

Частина коментаторів закликає не створювати позаштатних ситуацій на громадських пляжах, щоб не провокувати людей не конфлікти.

Нагадаємо, у Бердянську на одному з пляжів виявили у великій кількості кишкову паличку. Через брудну воду на цьому пляжі заборонили купатися.

Фотоhttps: //subbota.ua/

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