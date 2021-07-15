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Суспільство та люди

Справжнє «диво»: у Кирилівці раптово «зникли» медузи

9:06 15 липня 2021
Кирилівка

У відповідь на численні скарги відпочиваючих про те, що отруйні корнероти роблять процес купання дуже неприємним, а також викликають опіки і алергічні реакції, співробітники Кирилівської селищної ради вирішили дослідити узбережжя на наявність медуз у різних місцях.

Про це пише «РІА Мелітополь». До справи підійшли ґрунтовно, використавши відеокамеру і квадрокоптер. І з'ясувалося, що в Кирилівці все відмінно, а численні повідомлення про медуз — просто «гонитва за сенсаціями».

Про це влада курортного селища повідомили на своєму офіційному сайті.

«У гонитві за сенсаціями і лайками під постами в соцмережах деякі з відпочиваючих публікують відеоматеріали з великою кількістю медуз у воді, стверджуючи, що це узбережжя Кирилівки… Для перевірки інформації про велику кількість медуз у водах Азовського моря в Кирилівці фахівці селищної ради… провели інспекцію пляжів і води у прибережній зоні. Вони зробили стаціонарну відеозйомку пляжів і відеозйомку з квадрокоптера води», — йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що відеозйомка проводилася на центральному пляжі, на Косі Пересип у б / о «Діана» і на Косі Федотовій у б / о «Івушка».

Подивившись відео, журналісти видання визнали, що на кадрах, представлених владою, дійсно не видно величезних зграй нав'язливих морських мешканців, як, втім, і великої кількості людей, які купаються в морі.

Розібратися ж із ситуацією допомогло відео, зняте в той же день блогером: виявляється, через хвилювання на морі медузи трохи відійшли від берега і дрейфують величезними зграями на відстані.

«Як бачимо, дива не сталося. Тому, щоб курорт не покидали відпочиваючі, владі все ж доведеться задуматися над вирішенням проблеми, а не намагатися заперечувати очевидне», — відзначають у виданні.

Тим часом відпочиваючі продовжують викладати в мережу фото і відео медуз у воді і на березі.

А на деяких курортах Азовського моря з'явилися «збирачі медуз» — люди вантажать їх на тачки і вивозять з пляжів.

Фото — скріншот.

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