«Райський куточок» за 150 грн з людини: названі ціни та особливості курортів під Одесою

У порівнянні з Одесою, де номери у готелях коштують не одну тисячу гривень на добу, відпочинок в курортних містечках області менш витратний, хоча і там можна знайти житло на будь-який гаманець.

Про те, де розташовані пляжі за межами Одеси, і те, скільки коштує житло на обласних курортах, розповідає сайт 24tv.ua.

Затока, що у 50 кілометрах від Одеси, вважається одним з найбільш розвинених і відомих курортних селищ на чорноморському узбережжі Одеської області. Відрізняється розвиненою інфраструктурою для відпочинку — у селищі багато нічних клубів, магазинів, барів. Вхід на пляж безкоштовний. Орендувати житло можна від 500 до 1 600 гривень за преміум розміщення.

У Лебедівці, куди ходить автобус Одеса — Татарбунари, номери можна орендувати від 150 до 3 000 гривень, у залежності від рівня комфорту. Відвідування пляжу також безкоштовно.

Хоча автотуристам дістатися до Лебедівки буде простіше. Це місце може бути цікаво і тим, хто любить відпочивати з наметами — їх можна ставити, зокрема, на горі, де є ліс. Узбережжя у Лебедівці довге і піщане, а море чисте.

Також автомобілістам простіше добиратися і до Грибівки, що у 30 кілометрах від Одеси. Там знаходиться близько півсотні баз відпочинку. Стандартний номер обійдеться у 600 гривень, номер зі зручностями — від 1 100 гривень і вище.

Пляжі курорту довгі і широкі, пісок чистий. На курорті розвинена інфраструктура розваг і дозвілля. Є дитячі атракціони, луна-парк, численні бари і кафе, прогулянки на катерах і яхтах, водні мотоцикли.

Через Грибівку можна дістатися ще до одного курортного місця — Кароліно-Бугазу, який плавно переходить у Затоку. Море тут чисте, а людей, у порівнянні з Одесою, на пляжах набагато менше. У селищі розвинений приватний сектор. Орендувати житло можна від 400 до 6 000 гривень.

До речі, влітку цього року вартість оренди житла в Одесі, як стверджують ріелтори, зросла на 15−20% у порівнянні з минулим роком. Так, за квартири на околицях міста запросять від 600−700 гривень на добу, в самій Одесі — близько 1200 гривень. Довгострокова оренда невеликої квартири (студіо) на околиці обійдеться в суму від 5 тисяч гривень на місяць, однокімнатної — від 7−8 тисяч гривень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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