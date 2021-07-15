Гітарні вечірки та прем'єра фільму Балаяна: куди піти у Києві на цьому тижні

До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка працює «Кіновернісаж просто неба».

15 липня — день короткометражного кіно.

О 21:30 відбудеться показ фільмів — учасників міжнародних кінофестивалів: «Скіфський олень», «Паперушка», «Обійми мене», «Ой!».

Вхід вільний.

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До 20 липня в Музеї історії Києва відкрито виставку комп'ютерного колажу Анатолія Ганкевича «Реліктове випромінювання». До 21 липня — виставка баварського фотографа Грегора Шміда Servus, Баваріє — фотовиставка біло-блакитного раю.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.

Ціна: 70 грн.

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15 липня в 21:00 у KINO42 відомий український режисер Роман Балаян презентує свій новий, перший україномовний фільм «Ми є. Ми поруч». Головні ролі виконали Ахтем Сеітаблаєв та Катерина Молчанова.

Адреса: вул. Костянтинівська, 11/13.

Ціна: 120 грн.

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15, 22 та 29 липня в екстремальному парку X-PARK відбудуться гітарні вечірки біля багаття.

Початок: 20:00.

Вхід вільний.

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До 24 липня в галереї «Ню Арт» діє виставка українських художників Володимира та Микити Бизових «Знаки».

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 28/2.

Вхід вільний.

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До 31 серпня в інноваційному парку UNIT. City проходить інтерактивна виставка «Наука — це вона». В експозиції представлено 12 портретів видатних українських жінок-вчених.

Адреса: вул. Дорогожицька, 3.

Вхід вільний.

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У Національному музеї історії України можна відвідати виставку «Щиро Ваш. Євген Коновалець», присвячену 130-річчю від дня народження політичного діяча. В експозиції: особисті речі, документи, артефакти.

Адреса: вул. Володимирська, 2.

Ціна: 50−90 грн.

Раніше «ФАКТИ розповідали, які фільми виходять в прокат з 15 липня.

Фото facebook.com/xscene.kyiv

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