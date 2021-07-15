Купатися заборонено: у Києві перерахували пляжі, де виявлено кишкову паличку

Невдовзі після того, як екологи виявили невідповідність якості води нормі на деяких ділянках чорноморського узбережжя на Одещині, відхилення від стандартів констатували і на певних пляжах в Києві.

Як повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України, в столиці під наглядом перебуває 14 річкових пляжів та зон відпочинку, що розташовані на Дніпрі.

«Відхилення від стандарту виявлено у 14 пробах за індексом ЛКП (лактозопозитивна кишківна паличка): «Веселка», «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний», «Чорторий», «Троєщина», «Тельбін», «Райдуга», «Вербне», «Пуща-Водиця», «Галерний» та у 3 пробах за хімічними показниками — пляжі «Вербне», «Пуща-Водиця», — йдеться у повідомленні.

Адміністраціям пляжів рекомендували встановити щити щодо заборони купання. Повторні проби води взяті на дослідження.

Раніше туристів попереджали про небезпеку купання на деяких пляжах Азовського ужбережжя. Зокрема, під заборону потрапляв один з пляжів курортного Бердянска.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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