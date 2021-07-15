У Сумах ввели «комендантську годину»: причини і кого стосується

На території Сумської міської громади з 22:00 до 6:00 обмежили перебування дітей і підлітків у віці до 16 років у розважальних закладах, громадських місцях і на вулицях.

Таке розпорядження з'явилося на порталі Сумської міськради. Зроблено це «з метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження криміногенної обстановки у підлітковому середовищі на території міста, вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних і слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво».

Юним сумчанам заборонили з'являтися у громадських місцях після 22:00 без супроводу дорослих — батьків або тих, хто несе за дитину персональну відповідальність. При цьому персоналу розважальних закладів дозволили вимагати документи, які підтверджують, що відвідувачеві більше 16 років.

Батькам, чиїх дітей помітять пізно ввечері без супроводу дорослих, загрожують адміністративною відповідальністю.

«Також буде посилено контроль за дотриманням заборони на реалізацію в установах торгівлі всіх форм власності дітям у віці до 18 років тютюнових виробів, пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, а також їхнє розпивання у громадських місцях», — додали у міськраді.

Не виключено, що восени не лише юні сумчани, а жителі багатьох регіонів також позбавляться можливості відвідувати розважальні заклади — у МОЗ не відкидають посилення карантинних заходів у разі зростання захворюваності ковідом, навіть до введення локдауну.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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