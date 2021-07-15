«МАУ і тут не на висоті»: відомий бізнесмен мало не спізнився на рейс Мілан-Київ

Відомий український бізнесмен Андрій Здесенко ледь не спізнився на літак з Мілана до Києва і звинуватив в цьому українського перевізника

«Мало не спізнився на літак Мілан — Київ. З досвіду знаю, скільки потрібно часу на прохід через FastTrack і паспортний контроль. Спокійно і гордо підходжу і прикладаю до сканера свій бізнес — клас … ніякої реакції. ще раз … безрезультатно «, — описав він ситуацію в соцмережі .

Відповідальний за прохід пасажирів італійський менеджер пояснив, що всі претензії треба подавати до авіакомпанії, яка, за його словами, не платить за прискорений прохід пасажирів бізнес-класу.

Звичайним же черг в аеропорту Мілана «позаздрив би відомий мавзолей часів СРСР», — констатував бізнесмен.

Втім, на літак він все ж встиг, але зазнав образу за репутацію компанії, яка уособлює країну.

«Хоча об'єктивно, персонал дуже старається, компенсуючи недоробки компанії», — додав Здесенко.

У коментарях до його посту відзначилися ресторатор Сава Лібкін і бізнесмен Владислав Чечоткін. Останній констатував, що схожа ситуація з ним сталася і в Туреччині.

Раніше в «Борисполі» на 14 годин затримали виліт рейсу в Батумі. А на початку липня там же масово відклали вильоти рейсів до Туреччини нібито через приймаючої сторони.

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