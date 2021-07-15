27.16 / 27.35 32.04 / 32.37
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«МАУ і тут не на висоті»: відомий бізнесмен мало не спізнився на рейс Мілан-Київ

18:22 15 липня 2021
літак авіакомпанії

Відомий український бізнесмен Андрій Здесенко ледь не спізнився на літак з Мілана до Києва і звинуватив в цьому українського перевізника

«Мало не спізнився на літак Мілан — Київ. З досвіду знаю, скільки потрібно часу на прохід через FastTrack і паспортний контроль. Спокійно і гордо підходжу і прикладаю до сканера свій бізнес — клас … ніякої реакції. ще раз … безрезультатно «, — описав він ситуацію в соцмережі .

Відповідальний за прохід пасажирів італійський менеджер пояснив, що всі претензії треба подавати до авіакомпанії, яка, за його словами, не платить за прискорений прохід пасажирів бізнес-класу.

Звичайним же черг в аеропорту Мілана «позаздрив би відомий мавзолей часів СРСР», — констатував бізнесмен.

Втім, на літак він все ж встиг, але зазнав образу за репутацію компанії, яка уособлює країну.

«Хоча об'єктивно, персонал дуже старається, компенсуючи недоробки компанії», — додав Здесенко.

У коментарях до його посту відзначилися ресторатор Сава Лібкін і бізнесмен Владислав Чечоткін. Останній констатував, що схожа ситуація з ним сталася і в Туреччині.

Раніше в «Борисполі» на 14 годин затримали виліт рейсу в Батумі. А на початку липня там же масово відклали вильоти рейсів до Туреччини нібито через приймаючої сторони.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каменських

«До гінеколога можна не ходити»: Каменських розкритикували за знімок в провокаційній позі

медузи

По п'ять штук на квадратний метр: у курортному Бердянську нове нашестя медуз

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

Соломія Вітвіцька

«Гулю загримували»: Соломія Вітвіцька після нічної аварії вийшла в ефір

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.