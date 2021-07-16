У міжнародному аеропорту «Одеса» відкрили нову злітно-посадкову смугу

16 липня нова злітно-посадкова смуга міжнародного аеропорту «Одеса» почала приймати повітряні судна. Першим літаком, який приземлився на новій ЗПС під час офіційної церемонії відкриття, став внутрішній рейс PQ 107 «Бориспіль-Одеса». Його зустрічали водяною аркою.

«Відкриття нової смуги — це точка відліку нової ери в історії аеропорту, тому що починає трансформацію аеропорту в потужний авіаційний вузол Східної Європи. У нас амбітна, але більш ніж досяжна мета — стати кращим регіональним аеропортом у Східній Європі в частині сервісу та безпеки для пасажирів, надійності для авіакомпаній, стабільності для співробітників. Після різкого падіння пасажиропотоку минулого року ми очікуємо перевезти 2021 року 1,45 мільйона пасажирів, а згідно з нашими прогнозами вже у 2026 році досягти пасажиропотоку в 4 мільйони», — зазначив директор Міжнародного аеропорту «Одеса» Володимир Семенченко, представляючи на церемонії відкриття концепцію розвитку аеропорту.

Він також додав, що нова ЗПС буде сприяти збільшенню туристичної привабливості міста та регіону в цілому, що сприятиме створенню нових робочих місць.

Злітно-посадкову смугу довжиною 2800 м і шириною 45 м будували протягом 31 місяця. За цей час побудували необхідну супутню інфраструктуру — дві рульові доріжки, перон перед новим терміналом, встановили сучасну навігаційну систему посадки, що дозволить приймати літаки навіть за несприятливої погоди, змонтували чотири телетрапи для посадки й висадки пасажирів безпосередньо до літаків.

Завдяки сучасній технології укладання покриття, яку застосували вперше у Східній Європі, і використанню «важкого» бетону товщиною 40 см міцність і пропускна здатність смуги зросла майже вдвічі. У перспективі після подовження смуги з 2800 м до 3200 м аеропорт зможе обслуговувати літаки класу E. Отже, аеропорт зможе приймати повітряні судна, які здійснюють рейси великої дальності, та збільшить пасажиропотік.

В урочистостях з нагоди відкриття нової злітно-посадкової смуги також взяли участь голова Одеської державної обласної адміністрації Сергій Гриневецький, мер Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко.

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