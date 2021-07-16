Тиждень в готелі за 23 тисячі: скільки коштує відпочинок в Затоці, Лебедівці та Приморському

Курорти Одещини вважаються більш бюджетними, ніж сам обласний центр, але й там відпочівальникам, які прагнуть комфортного відпочинку, за тиждень доведеться викласти чималеньку суму.

Як повідомляє «ТСН», у популярній серед туристів Затоці мінімальна ціна на проживання у готелях на першій-другій лінії становить 1 800 грн без харчування, а тиждень відпочинку може вилитися більше, ніж у 23 тис гривень.

У невеличких готелях з відпочивальників запросят по 1 000 — 1 200 гривень на добу у двомісному номері без харчування. На базах відпочинку середнього рівня комфорту номери коштуватимуть від 800 грн за двох на добу. Чим ближче до моря, тим дорожче. Середня вартість триразового харчування — 250 грн на день.

Дерев'яні будинки без зручностей на першій лінії із загальним туалетом обійдуться у 350−400 грн на добу для двох, тримісні — 500 грн.

Якщо велика компанія вирішить арендувати двоповерховий будинок поблизу моря, то для 3−4 родин це коштуватиме близько 3000 грн на добу.

У деяких готелях Лебедівки двомісний номер пропонують за 1 000 — 1 300 гривень. Сніданки та вечері — 150−200 гривень з особи, проте діток до 5 років годують безкоштовно.

Двомісний номер у готелі «стандарт» дорожче — 1 500 грн на добу.

У мініготелі за двомісний номер треба платити від 600 до 770 грн на добу. У приватному секторі — від 950 грн (4 спальних місця) чи 500 грн (за кімнату на двох).

Ціни на базах відпочинку за двомісні номери без кондіціонеру і «зручностей» (один санвузол на базу) — від 300 гривень. Номери класом вище (з кондиціонерами та «зручностями» на поверсі) — від 500 грн.

Не дуже відрізняються ціни на житло і у Грибівці — за двомісний номер категорії «стандарт» просять від 1200 грн.

Номера з виходом на власну терасу — від 1500 грн, на першій лінії біля моря — 2000 грн. За триразове комплексне харчування доведеться платити по 300 гривень з людини на день.

Вартість проживання на базах відпочинку — по 1200 грн за двомісний номер у середньому.

Номери без «зручностей» — близько 900 грн на добу. Однокімнатний котедж категорії «люкс» на двох коштує — 2000 грн.

Найбюджетніший варіант — блок-контейнери на двох без зручностей і з вентилятором — 300 грн.

У Приморському, що недалеко від Вілково, курортна зона перебуває за межами населеного пункту. Жити там можна лише на базах відпочинку, в готелях і пансіонатах.

Ціни — від 150−200 грн з людини, а «люкс» з видом на море коштує 1000−1400 грн з людини.

Про те, в яку суму обійдеться відпочинок у Скадовську, що поряд з «українськими Мальдівами» — островом Джарилгач, читайте на сайті «ФАКТІВ».

До речі, на одному з пляжів цього курортного містечка облаштували скайтодром.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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