Національний траур у євреїв: чого не можна робити 17−18 липня

Із заходу сонця 17 липня до появи перших зірок на вечірньому небі 18 липня, тобто 9 числа місяця Ав за єврейським календарем (на івриті — «тиша бе-Ав»), іудеї будуть перебувати у жалобі й постити в пам’ять про найтрагічніші події в історії єврейського народу, що відбувалися цього дня в різні століття. До таких катастрофічних за своїми наслідками подій не в останню чергу відносяться руйнування Першого та Другого храмів в Єрусалимі.

Все почалося з «гріха розвідників». У 2449 році від Створення світу (1312 рік до н.е.), євреї, що вийшли з Єгипту підійшли до кордонів країни Ханаан (Кнаан) — обіцяної їм Богом Землі Обітованої. Але замість того, щоб виконати вказівку Всевишнього й перейти кордони невідомої землі, вони вмовили Мойсея направити туди 12 розвідників, які представляють 12 колін Ізраїлевих.

Сорок днів розвідники досліджували обіцяну євреям Всевишнім землю, а коли 8 числа місяця Ав повернулися, десятеро з них розповіли, що ця земля прекрасна, але вже заселена могутніми людьми, у яких навіть діти — велетні, і укріплена так, що завоювати її неможливо. А в якості доказів показали гроно винограду такої величини, що підняти його можна було тільки вдвох. Не менш дивовижні розміри мали й інші принесені розвідниками фрукти.

Осінь, або Виноград, принесений з Землі Обітованої. Фрагмент. Нікола Пуссен. 1660-1664 роки. Лувр

Тільки двоє з розвідників вмовляли євреїв повністю довіритися Творцеві та увійти у землю, дійсно, як і було обіцяно, «що тече молоком і медом». Але їхні слова не були почуті. У гніві й сум'ятті народ взагалі хотів забити їх камінням. Поклавшись на думку більшості розвідників, євреї плакали, але перейти кордон і увійти в Ерец-Ісраель (Землю Ізраїльську) так і не наважувалися. І зчинився гомін. Справа дійшла до того, що деякі з них пропонували обрати нового лідера та повернутися в Єгипет, а матері підносили на руках до Мойсея своїх маленьких дітей та говорили: «Ось, діти, з вини цієї людини ви станете рабами інших народів».

Вважається, що тільки завдяки проханням Мойсея Всевишній в гніві не винищив за маловір'я покоління євреїв, що вийшло з Єгипту. До того ж це був вже далеко не перший їхній гріх (згадаємо поклоніння «золотому тельцю»). Але навіть Мойсей не зміг вимолити повного прощення для свого народу, а зумів лише добитися пом'якшення покарання.

Творець сказав євреям, що якщо вони плакали цієї ночі, не маючи на те причини, то відтепер вони будуть ридати цього дня по-справжньому протягом багатьох поколінь.

Крім того, в Книзі «Дварим» сказано, що Всевишній поклявся: «Жоден з цих людей, з цього злого покоління, не побачить добру землю, яку Я поклявся віддати вашим батькам… А ваші малі діти, про яких ви сказали, що вони стануть здобиччю… увійдуть туди, і їм Я її віддам, і вони її успадкують».

(Треба сказати, що знайшлися євреї, які спробували скасувати призначене Всевишнім покарання, зважившись, але вже без його дозволу, увійти в Землю Обітовану. І хоча Мойсей пояснював їм, що тепер цього робити не можна, благаючи: «Не йдіть, бо Бога немає серед вас, щоб не вразили вас вороги ваші», все-таки знову вчинили по-своєму і врешті зазнали поразки від амалекитян і ханаанців, що жили там.)

А обіцянка Всевишнього була виконана — сорок років (по одному року за кожен день, проведений розвідниками в Ерец-Ісраелі) євреї поневірялися пустелею. За цей час покоління, що завинило (від 20 років і старше), вимирало. Але вмирали люди у віці не молодше шістдесяти років. А відбувалося це так. Щороку напередодні 9 Ава євреї чули Голос, який наказував їм «йти й копати». Тож усі йшли та рили могили. У ці могили лягали спати, аби вранці дізнатися, що багато хто з них вже ніколи не прокинеться. Так тривало доти, поки одного разу не з'ясувалося, що вночі 9 Ава ніхто не помер. Це означало, що з життя вже пішли всі представники приреченого покоління, серед яких були й десять розвідників, які злословили про Святу Землю. Вони померли від болісної хвороби, що в першу чергу вразила їхні язики. До речі, двоє розвідників, які намагалися напоумити єврейський народ, опинилися серед тих, кому дозволено було ввійти до Землі Обітованої.

9 Ава - день жалоби за Єрусалимськими храмами

Лиха, що сталися цього дня

Але цим справа не обмежилася — 9 Ава дійсно стало найсумнішим для єврейського народу днем. Ось лише деякі лиха, що припали на цю дату (іноді вона зміщувалася на день-два):

9 Ава 3338 року від створення світу (422 р. до н.е.) Вавилонський цар Навуходоносор зруйнував і спалив Перший храм, що закінчилося для євреїв 70-річним вавилонським полоном.

9 Ава 3828 року (68 р. н.е.) римський воєначальник, майбутній імператор Тит Веспасіан зруйнував і спалив Другий храм, відбудований євреями, які повернулися з вавилонського полону.

9 Ава, ймовірно в 135-му або у 136 році н. е., римляни захопили останню оборону іудеїв, які проти них повстали, — Бейтар — і вбили вождя повстання Шимона Бар-Кохбу. За свідченням римського історика Діона Касія, тоді в боях загинули п'ятсот вісімдесят тисяч євреїв, було зруйновано безліч міст і поселень, і майже вся Юдея перетворилася на пустелю.

9 Ава 4855 року (1095 р.) Папа Римський Урбан II оголосив про початок першого хрестового походу, в результаті якого було вбито десятки тисяч євреїв. Під час другого хрестового походу (9 Ава 4916 року — 1146 р.) було організовано погроми в єврейських громадах Німеччини й Франції.

9 Ава 5069 року (1290 р.) указом Едуарда I євреїв було вигнано з Англії.

10 Ава у 1306 році євреїв вигнали з Франції, причому їм нічого не дозволили взяти з собою.

9 Ава 5108 року (1348 р.) євреїв, що жили в Європі, оголосили винуватцями епідемії чуми. Це призвело до хвилі масових вбивств представників цього народу та згодом їх вигнання з різних країн: наприклад, Іспанії (9 Ава в 1492 році), де була найбільш заможна та впливова єврейська громада Європи; з Італії (9 Ава в 1555 році євреїв Риму переселили до першого в історії гетто. А 9 Ава в 1567 році в гетто були переселені й інші євреї Італії).

9 Ава 5408 року (1648 р.) за Богдана Хмельницького почалося масове знищення євреїв в Україні, а також в Польщі й Бессарабії.

9 Ава 5642 року (1882 р.) почалися єврейські погроми в Росії.

На 9 Ава припав і початок Першої світової війни, що зубожила сотні єврейських громад Європи. Ще більш масово та жорстоко євреїв знищували під час Другої світової війни. І знову ж на 9 Ава в 1942 році припав початок депортації євреїв з Варшавського гетто та відкриття одного з найстрашніших таборів смерті — в Треблінці. Там було вбито до 810 тисяч осіб, переважна більшість яких — євреї.

10 Ава 2005 року почалася депортація з блоку єврейських поселень на півдні сектора Газа. Його ліквідували у серпні 2005 року. Єврейських поселенців і війська було евакуйовано з сектора Газа, поселення зруйновано, а потім територію було передано Палестинській автономії.

Чого не можна робити в один із найсуворіших єврейських постів

На згадку про всі трагічні події 9-е Ава вважається єврейським національним траурним днем і відзначається одноденним постом, який цього року закінчується 18 липня з появою зірок на вечірньому небосхилі.

Піст 9 Ава — один із найсуворіших єврейських постів. Взагалі-то деякі заборони та обмеження, пов'язані з ним, набувають чинності вже з першого числа місяця Ав. У цей період, наприклад, заборонено їсти м'ясо та м'ясні продукти. Не можна пити виноградний сік і вино. Виняток зроблено лише для жінок протягом 30 днів після народження дитини. Сік можуть пити діти до шести років (в деяких громадах — і до дев'яти років).

Ну, а протягом 25 годин 9 Ава взагалі не можна їсти й пити. Хворим людям, а також вагітними та жінкам, що годують, слід обов'язково проконсультуватися з приводу посту з рабином. Необхідні ліки приймати дозволено, але треба постаратися ковтати їх без води. Ті ж, кому дозволено не тримати суворий піст, повинні задовольнятися невеликою кількістю простої їжі.

Крім заборон на їжу й питво, існує безліч інших обмежень цього дня. Наприклад, не можна митися та приймати ванну — можна мити тільки пальці рук. Заборонено носити шкіряне взуття (дозволені парусинове й гумове). Не можна користуватися парфумами, кремами та косметикою (але дезодоранти дозволені). Під забороною подружні стосунки. Заборонені порожні балачки, хобі, а також будь-які веселощі — загалом усе, що може принести радість і задоволення. З цієї ж причини забороняється вивчати Тору, зрозуміло, окрім уривків, присвячених 9 Ава та трауру.

Більш того, багато вірян відмовляються навіть від звичних зручностей — наприклад, сплять на жорсткому ложі та без постелі. А деякі взагалі не користуються подушкою або навіть замінюють її каменем.

Крім цього, існує низка інших обмежень, яких треба дотримуватися під час цього посту. До них, наприклад, належить правило до полудня 9 Ава сидіти тільки на підлозі або низьких лавках — не вище за 30 сантиметрів. Або заборона вимовляти будь-які вітання (в тому числі просто вітатися) і дарувати подарунки. Що ж стосується ділових питань і різного роду проблем, то ними дозволено займатися тільки в тому випадку, якщо бездіяльність може обернутися великими матеріальними втратами.

До полудня у день скорботи належить сидіти на підлозі або на невисокій лавочці

Існують деякі обмеження і на 10 Ава. Хоча піст вже закінчено, але, як би продовжуючи жалобу за Храмом, що догорав 10 Ава, до полудня цього дня не п'ють вино та не їдять м'яса, не стрижуться та не перуть білизну.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про традиції єврейського свята Шавуот: про те, чого не можна робити іудеям у свято дарування Тори і як його відзначають.

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