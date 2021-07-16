Маленькому українцю ввели найдорожчий в світі препарат, який рятує життя

П'ятниця, 16 липня, стала другим днем народження для семимісячного одесита Дмитра Свічинський, який страждав на спинальну м'язову атрофію (СМА).

«Момент, якого чекали і до якого прагнули десятки тисяч небайдужих українців у всьому світі, відбувся: Діма Свічинський отримав заповітний укол Zolgensma!», — повідомили в громадській організації «Діти — ми встігнемо».

Малюк з препаратом

Відзначається, що це стало можливим завдяки підтримці дуже багатьох небайдужих людей: волонтерів, журналістів, меценатів, бізнесменів і кожного, хто вніс свій посильний внесок у справу порятунку життя нашого маленького співвітчизника.

Зараз Діма з батьками знаходиться в дитячій лікарні міста Сан-Антоніо (США), де сьогодні йому зробили довгоочікувану ін'єкцію вартістю понад 2,15 млн доларів, і де в найближчі два місяці він пройде реабілітації.

В організації підкреслюють, що всі ця процедура — ін'єкційне введення препарату з подальшою реабілітацією — обійшлася на 250 тисяч доларів дешевше, ніж при варіанті, коли препарат вводили б в Україні.

«Вітаємо Віталія і Марію Свічинських з цією довгоочікуваною подією, а Дімі бажаємо успішної реабілітації та якнайшвидшого повноцінного відновлення! У той же час хочемо нагадати Міністерству охорони здоров'я України про те, що в нашій державі залишаються ще десятки сімей з хворими СМА, які потребують вашої уваги і допомоги! Закликаємо вас діяти!», — заявили в благодійній організації.

А в кінці травня препарат виграла лотерею сім'я з містечка Скалат на Тернопільщині, в якій хворіє півторарічний Арсенчик.

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