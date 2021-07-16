У Запоріжжі пройшов Діалог про «Економічну участь жінок з вразливих груп»

16 липня Український Жіночий Конгрес вдруге після Кременчука відбувся у форматі регіонального діалогу та пройшов у Запоріжжі. Говорили про економічні виклики для жінок на місцевому рівні, соціальне підприємництво та збільшення економічної участі жінок з вразливих груп в регіоні.

«Традиційний бізнес працює на прибуток, коли ж ми говоримо про соціальне підприємництво, то бачимо що ось цей „чистий дохід“ не присвоюється, а інвестується на досягнення великої соціальної мети. Географія розповсюджень таких підприємств охоплює усю Україну, але найбільше їх у Києві, Львівській області, Полтавська, Донецька та Запорізька області. Тому ми не втомлюємося дякувати нашим партнерам, які підтримують Діалоги Українського Жіночого Конгресу, зокрема цей, який зараз проходить у Запоріжжі», — відмітила співзасновниця Українського Жіночого Конгресу Марія Іонова під час відкриття Діалогу в Запоріжжі.

За словами іншої співзасновниці Світлани Войцеховської, тема надзвичайно гостра, але водночас дуже чутлива.

«Адже всі питання, які пов'язані із жіночим підприємництвом, в період пандемії та обмежувальних заходів наражають усі групи жінок на серйозну небезпеку. Головне — це втрата доходу. Під час пандемії також зросли випадки домашнього насильства, а також утиски тих жінок, які постійно стикаються із множинною дискримінацією. Кожна жінка хоч один раз у житті стикалася із дискримінацією, але жінки із вразливих груп з цим борються кожного дня», — вважає Світлана Войцеховська.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук наголосила, що в цій каденції Запорізької обласної ради вже 30% жінок.

Важливий голос також мали представниці громадських організацій Запорізької області, які обговорювали різні соціально-економічні проблеми регіону.

За результатами цієї зустрічі, УЖК підготує практичні рекомендації щодо конкретних кроків на місцевому рівні для ефективного економічного відновлення, направить рекомендації до органів влади, а також в рамках інформаційної кампанії проінформує широку громадськість про напрацьовані результати зустрічі.

Наступний регіональний Діалог попередньо планується у Івано-Франківську восени цього року.

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