27.13 / 27.31 31.98 / 32.30
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Києві вирішили скоротити робочі дні в серпні: кого це стосується

8:43 17 липня 2021
У Києві вирішили скоротити робочі дні в серпні: кого це стосується

У серпні киян чекає несподіване скорочення робочого часу. Причиною всьому — масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, призначені на 17, 19 і 21 серпня.

Втім, новація стосується тільки власників офісів, роботодавців та інших суб'єктів господарювання, які розміщені або прилеглі до площі Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Васильківській і проспекту Перемоги, повідомили в прес-службі Шевченківської районної державної адміністрації.

Їх в дні проведення репетицій попросили скоротити робочий день для співробітників до 13:00.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в нинішньому році 30-річчя Незалежності України святкуватимуть три дні — 22-го, 23-го і 24 серпня.

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

медузи

«Не викидайте їх на берег»: мер Бердянська звернувся до туристів через нашестя медуз

«Це моє остаточне рішення»: Мішина несподівано кинула Еллерт

«Це моє остаточне рішення»: Мішина несподівано кинула Еллерт

Ірина Меладзе

«Виглядає неповноцінно»: дружини Меладзе обмінялися їдкими «компліментами» в соцмережах

Слов&#39;янський базар&nbsp;— сцена

У Білорусі стартував «Слов'янський базар»: хто з українських зірок засвітився на фестивалі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.