У Києві вирішили скоротити робочі дні в серпні: кого це стосується

У серпні киян чекає несподіване скорочення робочого часу. Причиною всьому — масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, призначені на 17, 19 і 21 серпня.

Втім, новація стосується тільки власників офісів, роботодавців та інших суб'єктів господарювання, які розміщені або прилеглі до площі Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Васильківській і проспекту Перемоги, повідомили в прес-службі Шевченківської районної державної адміністрації.

Їх в дні проведення репетицій попросили скоротити робочий день для співробітників до 13:00.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в нинішньому році 30-річчя Незалежності України святкуватимуть три дні — 22-го, 23-го і 24 серпня.

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