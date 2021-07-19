Україна увійшла до топ-20 країн Всесвітнього рейтингу благодійності 2021 року, який було складено британською організацією Charities Aid Foundation, повідомляє прес-служба Zagoriy Foundation.

У фонді зазначили, що у відповідному рейтингу 2019 року наша країна посіла 101 місце за рівнем благодійності. За словами директорки Zagoriy Foundation Євгенії Мазуренко, за два останні роки благодійність в Україні зросла завдяки тому, що пандемія СОVID-19 спонукала людей допомагати більше, населення стало більш емпатійним та залученим до проблем інших.

«Звісно, міжнародні дані та досвід колег важливі для розуміння поточного стану благодійності в Україні та її розвитку. Проте зміни відбуваються всередині країни, і кожен з нас може бути до них дотичний. Саме тому Zagoriy Foundation ініціює нове дослідження благодійності в Україні. Дані, які ми отримуємо в результаті, допомагають глибше розуміти сферу, відслідковувати тенденції благодійності останніх років та позитивно впливати на її майбутнє», — пояснила Мазуренко.

Вона нагадала, що, за даними дослідження «Благодійність очима українців» від Zagoriy Foundation, близько 60% українців робили добрі справи в 2019 році, та більшість з них — жінки. А середня сума внеску становила 208 грн у квартал.



Директорка Zagoriy Foundation анонсувала, що восени 2021 року Zagoriy Foundation презентує дослідження благодійності за останні два роки в Україні.



«Що ми дізнаємося? Хто є типовим благодійником, як саме українці роблять добрі справи, яка є середня сума внеску, як люди обирають фонди та організації. Ми порівняємо дані з дослідженнями 2019 року, аби зрозуміти, як змінилася ситуація за останні 3 роки. Вже за результатами попередніх дослідницьких праць ми бачимо: в Україні з’являється тренд на благодійність, організації розвиваються, а люди стають більш свідомими. Та попри це, перед третім сектором постала низка викликів: підвищити рівень довіри українців, розповідати більше про свою діяльність, підвищити впізнаваність. Чи вдалося їм досягти таких цілей? Дізнаємося вже восени», — додала Мазуренко.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation створено в 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії «Дарниця». Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проєктів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрійВівторок — частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

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