Під час найсильнішого дощу в Києві комунальники займалися поливом клумб: реакція мережі
Поки злива «топив» станцію метро «Берестейська» в Києві, в Деснянському районі Києва комунальники … поливали квіти на клумбах. Відповідне відео зняли на вулиці Мілютенка (Лісовий масив). Ролик виклали в паблік «Київ Оперативний».
Там же з'явилося і відео асфальтування ділянки столичної дороги — теж в негоду, але вже в Пущі-Водиці.
Звичні до всього кияни продовжують їдко коментувати побачене.
«Геніально, шеф», «Чарівно», «Гроші заплачені, треба працювати», «Завдання поставили треба виконувати за будь-яких погодних умов — як в армії», — аписали вони.
Нагадаємо, в минулому році київські комунальники відзначилися стрижкою газону, на якому лежав недавно випав сніг.571
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