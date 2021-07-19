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Суспільство та люди

Під час найсильнішого дощу в Києві комунальники займалися поливом клумб: реакція мережі

16:11 19 липня 2021
Під час найсильнішого дощу в Києві комунальники займалися поливом клумб: реакція мережі

Поки злива «топив» станцію метро «Берестейська» в Києві, в Деснянському районі Києва комунальники … поливали квіти на клумбах. Відповідне відео зняли на вулиці Мілютенка (Лісовий масив). Ролик виклали в паблік «Київ Оперативний».

Там же з'явилося і відео асфальтування ділянки столичної дороги — теж в негоду, але вже в Пущі-Водиці.

Звичні до всього кияни продовжують їдко коментувати побачене.

«Геніально, шеф», «Чарівно», «Гроші заплачені, треба працювати», «Завдання поставили треба виконувати за будь-яких погодних умов — як в армії», — аписали вони.

Нагадаємо, в минулому році київські комунальники відзначилися стрижкою газону, на якому лежав недавно випав сніг.

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