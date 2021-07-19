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Суспільство та люди

«Що ви знаєте про боротьбу за клієнта?»: В мережі обговорюють епічно бійку повій на курорті під Одесою

17:17 19 липня 2021
«Що ви знаєте про боротьбу за клієнта?»: В мережі обговорюють епічно бійку повій на курорті під Одесою

У курортному селищі Бурлача Балка під Одесою побилися дві повії, які не змогли поділити клієнта-далекобійника з Туреччини. Відео епічної битви у себе в Facebook виклав журналіст Костянтин Андріюк.

Згідно з його спостереженню, під час сутички дами використовували сльозогінний газ і все прийоми східних єдиноборств. У інциденту були і інші свідки.

«Ось що буває, коли пропозиція перевищує попит», «Махідевран вже не та», «І куди тільки дивиться антимонопольний комітет», — жартують в коментарях користувачі.

Нагадаємо, раніше киянка розповіла «ФАКТАМ» про роботу в шлюбному агентстві, де іноземці за ніч можуть витратити до 400 доларів.

Фото з Pixabay

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