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Борщ по 25 гривень за порцію та ліжко за 250 гривень в день: у скільки обійдеться економ-відпочинок в Затоці

7:55 20 липня 2021
Борщ по 25 гривень за порцію та ліжко за 250 гривень в день: у скільки обійдеться економ-відпочинок в Затоці

Відпочинок в Затоці, яка входить в ТОП-10 найбільш популярних напрямків серед українців в сезоні 2021 року, цілком може бути бюджетним. І це незважаючи на те, що вартість продуктів в місцевих супермаркетах в сезон є помітно вищою, ніж в інших регіонах (на 25−30%). Про це пише НВ .

Компенсувати дорожнечу можна, якщо пошукати доступне харчування в місцевих кафе та бістро, де можна знайти борщ і за 25 гривень.

Ресторани селища візьмуть більше, але зате запропонують різноманітне меню, що складається зі страв болгарської, грецької та середземноморської кухні. Відпочити там можна на 300 гривень (причому навіть з алкоголем).

Таким чином, на харчування в Затоці вам доведеться витратити від 200 до 900 гривень в день на людину.

Ціни на житло

Вартість житла в Затоці дуже відрізняється. Приватний сектор зараз пропонує розміщення за 250 і більше гривень з людини, а в готелі хороший номер з кондиціонером обійдеться в 1 тисячу гривень на добу. Можна знайти і номер «люкс» за 6 тисяч гривень, розрахований на кілька сімей або на велику компанію.

Таким чином, за проживання в Затоці доведеться викласти 250−1500 гривень на добу з людини.

Нагадаємо, раніше епідеміологи визнали такими, що не відповідають гігієнічним вимогам, три проби морської води в Затоці — мова йде про прибережні зони районів «Центральний», «Сонячний» і «Лиманський».

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