Витягали четверо чоловіків: в Кирилівці курортниця провалилася в «братську могилу» з медуз

Боротьба з медузами-корнеротами в курортній Кирилівці призводить до найнесподіваніших наслідків. Так, на одному з пляжів курорту відпочивальниця по пояс провалилася в «братську могилу» з медуз.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, жінка була дуже налякана, адже звільнити її з пастки змогли тільки четверо чоловіків.

Після того, що сталося в групі Улюблена Кирилівка в Facebook з'явився запис з проханням не влаштовувати подібні пастки.

«Будь ласка, не копайте величезні ями на березі і не влаштовуйте „братські могили“, присипаючи зверху піском. Вчора доросла людина провалилася по пояс, а завтра, не дай Бог, дитина!», — написала Людмила Новицька.

Нагадаємо, медуз на пляжах в Кирилівці так багато, що прибрати їх з пляжу вже можна тільки за допомогою спецтехніки.

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