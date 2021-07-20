27.10 / 27.29 31.89 / 32.24
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Витягали четверо чоловіків: в Кирилівці курортниця провалилася в «братську могилу» з медуз

9:27 20 липня 2021
Витягали четверо чоловіків: в Кирилівці курортниця провалилася в «братську могилу» з медуз

Боротьба з медузами-корнеротами в курортній Кирилівці призводить до найнесподіваніших наслідків. Так, на одному з пляжів курорту відпочивальниця по пояс провалилася в «братську могилу» з медуз.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, жінка була дуже налякана, адже звільнити її з пастки змогли тільки четверо чоловіків.

Після того, що сталося в групі Улюблена Кирилівка в Facebook з'явився запис з проханням не влаштовувати подібні пастки.

«Будь ласка, не копайте величезні ями на березі і не влаштовуйте „братські могили“, присипаючи зверху піском. Вчора доросла людина провалилася по пояс, а завтра, не дай Бог, дитина!», — написала Людмила Новицька.

Нагадаємо, медуз на пляжах в Кирилівці так багато, що прибрати їх з пляжу вже можна тільки за допомогою спецтехніки.

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

федотова коса

«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.