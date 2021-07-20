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Суспільство та люди

Водорості біля берегу не напружують: блогер розповів про ситуацію на пляжах Коблева

11:26 20 липня 2021
Коблево

Тревел-блогер Євген Панюта, який раніше розповів про відпочинок на Херсонщині у Скадовську, побував і у Миколаївській області — він відвідав Коблеве.

Він назвав цей курорт одним з найжвавіших, порівнявши його із Залізним Портом, де «відпочиваючих неміряно».

За словами блогера, у Коблеві розвинена інфраструктура — є аквапарк, лунапарк, дельфінарій, кафешки-бари, «морські» розваги, у тому числі і параселінг. Хоча, на його думку, відпочиваючих у повітря варто було би «запускати» з берега або катера, а не з води — так і зручніше, і безпечніше.

Щодо житла, то Євген Панюта звернув увагу на те, що від селища Коблево, де живуть місцеві жителі, до курортної зони — 4 кілометри. Якщо турист хоче відпочити бюджетно, то йому слід орендувати житло у місцевих, але вирішувати питання з тим, як дістатися до пляжу.

У курортній зоні ціни на житло різноманітні. У якості приклада блогер привів ціни у готелях 1 та 2 лінії. Так, за люкс із зручностями у номері та кондиціонером просять і 1200, і 1800 гривень. Є двомісні номери за 2400 гривень на добу.

Номери стандарт (зі зручностями, але, можливо, й без кондиціонера) — від 350 гривень з людини на добу.

«Курорт не з дешевих у плані житла. Минулого року на свята один з готелів виставив номер за 27 тисяч гривень на добу», — каже Євген Панюта.

Стосовно моря блогер згадав лише один неприємний момент — водорості біля берега.

Порівнявши їх з кропом, Євген Панюта додав, що смуга водоростей тягнеться кілька метрів, а потім їх вже немає. Він не виключив, що рослини прибило до берега хвилями.

Раніше тревел-блогер розповідав про відпочинок у курортному селищі Хорли на березі Чорного моря, де можна зняти житло за 80 гривень на добу.

Фото — скріншот.

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