Не відпочинок, а боротьба за виживання: в Кирилівці відпочивальники чекають на похолодання, після якого зникнуть медузи

Засилля медуз на курортах Азовського моря змушує багатьох українських туристів міняти свої плани на відпустку. Деякі їдуть з курортів Азова, ледве приїхавши до моря.

У зв'язку з обговоренням у мережі проблем, з якими стикаються відпочивальники на азовських курортах, багато потенційних відпускників почали серйозно обговорювати можливість відмови від поїздки на море й заміною її відпочинком у горах або навіть на дачі.

Кілька годин тому у групі «Улюблена Кирилівка» потенційна курортниця поцікавилася: чи варто їй з сім'єю їхати у Кирилівку з 24-го липня, як було заплановано.

Більшість учасників групи відповіли негативно.

До того ж виявилося, що крім медуз, у в Кирилівці зараз спостерігаються й інші проблеми — комарі, блохи. Через спеку часто відключається електроенергія. Напруга у мережі низька — кондиціонери та холодильники не працюють.

Водночас інші відпочивальники впевнені, що ситуація не зовсім безнадійна — з четверга погода повинна змінитися. При зниженні температури повітря і води медузи під час відливу повинні піти на глибину.

Крім того, крім Кирилівки з її медузами, можна поїхати в Одесу, Затоку, на курорти Херсонщини.

У Приморську та Новопетрівці на Азові медуз поки теж не бачили. Хоча, звичайно, ніхто не може гарантувати, що й там не виявиться якихось сюрпризів. Тому поки що літній відпочинок залишається багато в чому «екстремальною витівкою».

Нагадаємо, екологи Інституту рибного господарства і екології моря пояснили навалу медуз на курортах Азова збільшенням їх чисельності у Чорному морі. Через Керченську протоку навесні медузи мігрують в Азовське море. Сприяють зростанню їхньої популяції аномальна температура повітря і поступове збільшення рівня солоності Азова через зміни у водному балансі басейну.

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