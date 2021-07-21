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Суспільство та люди

Весілля у шпиталі: у Києві поранений розвідник одружився з дівчиною з Донбасу (відео)

11:00 21 липня 2021
Борис і Анна

У середу, 20 липня, у київському військовому госпіталі святкували весілля — одружилися поранений розвідник Борис Бас та його наречена з Донбасу Анна Ковальова. Про це у сюжеті ТСН.

Наречений Борис почав підійматися з ліжка тільки за три дні до церемонії. Але шлюб був запланований на липень ще рік тому. Тому молодята вирішили, що навіть важкі травми — не привід відкладати весілля.

На розпис запросили побратимів, родичів. Приїхали волонтери, які привезли білий торт та коровай.

Історія кохання Бориса і Анни почалася два роки тому, коли дівчина з Донбасу приїхала відпочити до Одеси. Там вони зустрілися. Через рік молодий офіцер запропонував коханій одружитися.

За місяць до весілля Бориса важко поранило під Мар'їнкою. Хлопець підірвався на міні, у нього зачеплене око, множинні осколкові рани обличчя, ніг і неповна ампутація кисті.

Попри серйозні травми, Борис залишати армію не планує. Анна готова завжди бути поруч.

У шпиталі запевняють, що любов лікує, а такі церемонії покращують здоров'я поранених.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про весілля у реанімації лікарні ім. Мечникова у Дніпрі. Тоді поранений на Донбасі Олександр одружився після 11 днів коми. Весь цей час поруч з ним була його вагітна наречена. Поранення не вплинуло на їхнє рішення одружитися, яке було прийнято давно.

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