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Суспільство та люди

У православних — велике свято: традиції і що не можна робити у День ікони Казанської Божої Матері

16:22 21 липня 2021
Ікона Казанської Божої Матері

У середу, 21 липня, в цьому році в перший раз відзначають день Казанської ікони Божої Матері, другий раз це відбудеться восени — 4 листопада.

Казанська ікона Божої Матері — вважається чудотворною іконою Богородиці, яка явилася людям у Казані у 1579 році, коли місто було практично знищено пожежею. Але на одному із згарищ знайшли не займану вогнем ікону Божої Матері.

За переказами, Богородиця тричі приходила уві сні до маленької дівчинки і розповідала, де шукати святиню. Ікона виявилася там, де вона вказала — біля печі на глибині близько метра. Там її і знайшла дівчинка.

Ікона шанується як чудотворна, Казанську Божу Матір вважають покровителькою жінок, сім'ї та дітей. Саме цією іконою благословляють молодят, її дарують при вінчанні і хрещенні. А ще у неї просять легких пологів та здоров'я для рідних.

Традиційно у цей день заборонялося не тільки займатися прибиранням та ремонтом, лаятися і з'ясовувати відносини, а й просто підвищувати голос. Небажана важка робота, особливо, якщо їй займається жінка. Не рекомендувалося поратися у городі та прати білизну. А ось турбота про ближнього — навпаки, віталася.

А ще прийнято вітати один одного з цим святом.

Православний люд сьогодні
Свято відзначає,
Перед Казанською іконою
Голову схиляє.

Богородиця нехай
Вам завжди допоможе,
Віру в душах і серцях
Ваших примножить.


Вітаємо з Днем Казанської ікони Божої Матері. Бажаємо, щоб святий образ Богородиці зберігав вас від бід, оберігав родину від злих недуг і чуток. Бажаємо жити у мирі, достатку і любові з добрим серцем і відкритою душею.

Ексклюзивний матеріал про відзначення Дня пам'яті Петра і Павла, який у православному календарі відноситься до великих свят, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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