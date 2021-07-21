Сергій Тронь: Якщо країна не зацікавлена в освіті й підготовці кадрів, вона перетвориться на аутсайдера

Вихід на передовий рівень у технологіях — це тривалий процес, який насамперед потребує спільних зусиль з підготовки кадрових ресурсів. Поки що потужні українські IT-спеціалісти працюють на експорт. Про це розповів підприємець та інвестор Сергій Тронь в інтерв’ю «Українськім новинам».

«Усе починається з освіти. Наших спеціалістів вчать за кордоном, потім „хантять“, наш потужний ресурс працює на експорт. Світовий досвід демонструє, якщо країна не стимулює технологічні зміни в економіці, не зацікавлена в освіті й підготовці потужних кадрів, „проїдає“ природні ресурси та експлуатує застарілі галузі, вона швидко перетворюється на аутсайдера і не може конкурувати з іншими», — підкреслив Сергій Тронь.

Підприємець навів приклад взаємодії «країна — інституція — спеціалісти», який склався у Стенфордському університеті (США). Стенфорд живе коштом донорів — як правило, колишніх випускників вишу. Вони формуються в потужне ком’юніті, завдяки якому Стенфорд отримує достатнє фінансування, проводить дослідження, доводить гіпотези. Як наслідок, виш отримав ореол якості, статусності та світової «ваги».

«Зі свого боку я завжди підтримував молодіжні ініціативи. Спочатку це був спорт — адже, як може готувати країна чемпіонів, коли талановита молодь навіть не має нормальних умов для тренувань. Я на своєму рівні намагаюся створювати ці умови: відремонтував декілька спортивних залів, відреставрував базу олімпійської підготовки з боксу. До речі, зараз спортсмени, які тренуються на цій базі, представляють Україну на олімпійських іграх в Токіо», — розповів Сергій Тронь.

Наразі бізнесмен почав працювати над проєктом з підтримки талановитої молоді в ІТ-секторі, старт якого очікується за кілька місяців.

Сергій Тронь. Фото: пресслужба

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