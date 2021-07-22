Поки медузи відступають: у Кирилівці туристи скаржаться на навалу павуків

Список скарг туристів, які поїхавши у Кирилівку нарікають то на медуз, яких вже почали затримувати спеціальними сітками на пляжі, то на комарів, то на морських бліх, поповнився ще однією — на павуків.

Так, на сторінці «Сонцеликий Харьков» з'явилося відео, автор якого показав величезних павуків на стінках будиночку: «Продовжують летіти привіти з Кирилівки. Це не медузи, не комарі і навіть не сонечка — це, б …, навала павуків».

Втім, всі «неприємні сусідства», які перераховують туристі — справа цілком звична для курортного містечка.

Ось що пише «Кирилловка.укр», відповідаючи на найпоширеніші запитання щодо відпочинку на курорті.

А ентомолог, кандидат біологічних наук Семен Воловник, якого цитують «Местные вести», так пояснив навалу комах у Кирилівці: «Варто сказати кілька слів про комарів, павуків та мошок у Кирилівці. Це звичні мешканці не тільки узбережжя, а й Мелітополя. Просто у Кирилівці умови для розмноження трохи краще: лиман, підтоплена під час шторму Федотова коса, і як результат — надмірна вологість і вогкість. Всі ці комахи не небезпечні, хоча і можуть доставити дискомфорт. На хороших базах відпочинку з ними намагаються боротися системно. На тих, що простіше, краще запастися репелентами».

До речі, у Кирилівці своє «фє» висловлюють не лише туристи, а й місцеві жителі. Нещодавно вони вийшли на акцію протесту до селищної ради. Основна претензія до влади — пасивність у вирішенні проблем селища. Однією з них називали відсутність на косі централізованого водопостачання, а також погану якість води, яку привозять.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

358

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter