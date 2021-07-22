Zagoriy Foundation став членом європейської асоціації фондів та корпоративних спонсорів

Благодійний фонд Zagoriy Foundation доєднався до однієї з найбільших у Європі асоціації фондів та корпоративних спонсорів — European Foundation Centre, повідомила пресслужба фонду.

Варто зазначити, що Zagoriy Foundation став першим фондом в Україні, що долучився до EFC. За словами керівниці відділу розвитку та партнерств Олександри Литвиненко, процес входження до EFC був досить складним.

«Ми дуже пишаємося тим, що стали членами EFC. Процес входження був досить складним і довгим — підготовка і затвердження нашої участі тривали більше пів року. Однак ми радіємо, що своєю роботою вкотре доводимо, що Zagoriy Foundation гідний бути на одному рівні з провідними американськими та європейськими фондами. Ми будемо й надалі просувати культуру благодійності та поширювати глобальні тренди благодійності в Україні. Оскільки далеко не всі представники третього сектору володіють іноземними мовами, ми прагнемо, щоб доступ до інформації мали усі благодійники», — зазначила Литвиненко.

Нагадаємо, що Zagoriy Foundation є членом міжнародної організації благодійних фондів WINGS з 2019 року та асоціації родинних фондів National Center for Family Philanthropy з травня 2020 року.

European Foundation Centre був створений в 1989 році з метою підтримки благодійного сектору в Європі. Сьогодні EFC налічує 241 члена з 33 країн світу. Метою EFC є зміцнення інфраструктури та сприяння співпраці між фондами та іншими типами організацій. Як провідна платформа для благодійництва в Європі, EFC працює над зміцненням сектору та обґрунтуванням інституційної благодійності як потужного засобу для змін.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation створений в 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії «Дарниця». Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проєктів, сприяє розвитку культури меценатства та філантропії в Україні. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрійВівторок — частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter