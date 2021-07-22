Таксисти підняли ціни на проїзд у підтопленої Одесі: дешевше — у вантажівці

В Одесі, де за кілька годин випала мало не місячна норма опадів, серйозно затопило вулиці, і місцевий транспорт працює з перебоями.

Як з'ясували журналісти «ТСН», місцеві таксисти серйозно підняли ціни на свої послуги. Так, за поїздку з одного кінця берега на інший просять 500−600 гривень. Кажуть, що ціни зросли на 70−100 відсотків.

Наприклад, за тариф «стандарт» в одному із сервісів просили 460 гривень, за «комфорт» — 530 гривень. Стільки коштував проїзд між вулицями Марсельська і Генуезька.

Тим часом ресурс «Одеса як вона є» розмістив у телеграм відео, на якому чоловік зазивав людей у вантажівку, обіцяючи підвезти за демпінговими цінами — всього за 100 гривень.

Правда, пізніше з'явилася інформація, що новина про «вантажівку-таксі» — жарт. Як виявилося, на відео знята службова машина, яка перевозила співробітників, а вигуки про ціну — жартівливі.

А 8news показав, як виглядає частина затопленої Одеси з висоти.

А в ДСНС повідомили, що на території Одеси і району сталося підтоплення значних ділянок. Воду відкачували як з територій приватних домоволодінь, так і з підвалів багатоповерхівок. Роботи з ліквідації наслідків стихії тривають.

Нагадаємо, що через негоду в Україні загинули дві людини, сім — постраждали. Без світла залишалися мешканці 99 населених пунктів.

Фото ГСЧС.

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