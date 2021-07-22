Зеленський нагородив 12-річну дівчинку за порятунок чотирьох дітей: що зробила Таня Тулайдан

Президент України Володимир Зеленський нагородив медаллю «За врятоване життя» 12-річну жительку закарпатського села Стебне Тетяну Тулайдан, яка під час руйнівної повені 10 липня врятувала брата і ще трьох дітей.

Відповідний указ глави держави датований 21 липня.

«За мужні і самовіддані дії, виявлені під час порятунку життя дітей, постановляю: нагородити медаллю „За врятоване життя“ Тулайдан Тетяну Василівну — ученицю 7 класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області», — сказано в документі .

Як повідомляли місцеві ЗМІ, дівчинка не злякалася грози, швидко знеструмила будинок і провела дітей на другий поверх, чим врятувала їх від великої води. Батьки ж Тетяни в цей час працювали в полі в сусідньому селі і навіть не здогадувалися, що їх село накрив паводок.

Нагадаємо, орден футболіста Романа Зозулі, указ Зеленського про який було підписано ще у вересні 2020 року, спортсмен зміг отримати лише в червні 2021 року.

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