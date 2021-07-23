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Суспільство та люди

«Медузмен»: мережу розсмішив курортник, що дав справжній бій медузам у Кирилівці

8:32 23 липня 2021
медуза

Цього літа відпочивальники на Азовському морі особливо гостро відчули дискомфорт від великої кількості медуз. Навала корнеротів в одному з улюблених курортів українців — Кирилівці — змушує багатьох туристів навіть міняти свої плани на відпустку. А деякі їдуть, ледве приїхавши до моря.

Після численних скарг на «кисіль у воді», в Кирилівці стали встановлювати захисні сітки від медуз, які не пропускають морських мешканців ближче до берега. Але й ідея з сітками не всім припала до душі.

Мертві медузи скупчуються біля пористого бар'єра, розкладаються, і аромати у цьому місці мало сприяють приємному відпочинку.

Але поки одні скаржаться, інші шукають варіанти, як боротися з медузами.

На сторінці podslushano_mlt в Instagram розмістили відео, як літній чоловік у воді намагається відігнати від себе нав'язливу медузу.

«Герой, якого ми заслужили. Довів, що не позер, вийшов з кожної медузою 1 на 1», — підписали ролик.

Коментатори підтримали сміливця й нагородили його яскравими епітетами: «Медузмен», «Він воював за нас», «Бій з Посейдоном», «Країна повинна знати своїх героїв».

Нагадаємо, вчора по курортній Кирилівці пронеслося відразу декілька смерчів. Торнадо бачили як на суші, так і над морем.

А в найближчими днями синоптики обіцяють комфортну погоду без ураганів та дощів.

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