Медовий повний місяць 2021: що потрібно і що категорично не можна робити 24 липня

Під ранок у суботу, 24 липня, рівно через місяць після Клубничного місяця, почнеться Медовий повний місяць — він триватиме до 26 липня.

Медовим, або, як ще називають це явище, Оленячим повним місяцем, можна починати милуватися о 5:36 за київським часом.

Деякі люди гостро реагують на подібні природні явища — можуть виникати нервозність, дратівливість, тривожність.

Так що найближчі кілька днів краще займатися тим, що допоможе розслабитися. Наприклад, погуляти у парку або відправитьсяув ліс, на річку, зайнятися медитацією, іншими подібними практиками. Або ж приділити час хобі.

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Допоможе розслабитися ванна з ароматними солями або ж аромалампи без різких запахів, поставлені у кімнатах.

Ось чого точно робити не потрібно, так це спати під прямими променями Місяця. Оскільки нерви й так будуть напруженими, краще відмовитися від вирішення важливих проблем, що вимагають серйозних зусиль. І, до речі, від з'ясування стосунків також варто утриматися — емоції можуть зашкалювати.

Та й початок чогось нового краще відкласти на кілька днів. Як і хірургічні операції, звичайно, якщо вони не екстрені.

Нагадаємо, що 26 травня любителі спостерігати за нічним небом милувалися Супермісяцем — у такі дні Місяць здається на 14% більшим і на 30% яскравішим.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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