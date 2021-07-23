Навколо карикатури на Зеленського на виставці відомого художника у Києві розгорівся скандал

Журналіст і художник Олег Смаль поскаржився на організаторів виставки у бібліотеці ім. Лесі Українки, які зняли одну з його політичних карикатур — на чинного президента Володимира Зеленського.

«Перший випадок в біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку у бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зеленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю „хоробрим“ карикатуристом, який насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього. Роботу зняли організатори виставки — „якби чого не вийшло …“ Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно», — пише Олег Смаль та викладає фото на своїй сторінці у соцмережах.

На фото видно, що під склом залишилися три карикатури — на Джо Байдена, Олександра Лукашенка і Петра Порошенка.

До речі, раніше художник викладав карикатуру із Зеленським у соцмережі. У коментарях до цього посту він підтвердив, що побоювання викликала саме ця робота.

Інтернет-користувачі активно коментують цей пост художника, який розповсюдили вже більше двох сотень людей, та висловлюють йому підтримку.

Нагадаємо, що сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і принца Гаррі у зв'язку зі смертю принца Філіпа. Художник зобразив голу танцюючу герцогиню Сассекському, яка підперезана в'язкою бананів, і герцога Сассекського у формі нациста.

Фото Володимира Зеленського із соціальних мереж.

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