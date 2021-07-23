«Свати» українською не заговорять: «1 + 1» відмовився від дубляжу популярного серіалу

Серіал «Свати», заключний сезон якого нещодавно дозняли в Грузії, не дублюватиметься українською мовою.

Як повідомляє «Детектор медіа», про це заявили в групі «1 + 1 медіа», додавши, що фільми і серіали планують показувати мовою оригіналу, а на український переходити поступово. Таке рішення медіагрупа ухвалила після шквалу критики з боку глядачів.

«Надалі такі продукти транслюватимуться мовою оригіналу у рамках чинного законодавства. Це рішення не в останню чергу зумовлено негативною реакцією на дубльований продукт з боку великої частини наших глядачів, які історично звикли до перегляду улюблених фільмів і серіалів саме у тому вигляді і з тим колоритом, з яким продукт був створений спочатку», — заявили в «1 + 1 медіа», додавши, що зараз спостерігається «певний розкол суспільства за мовним принципом», і що група вважає це «категорично неприпустимим».

Видання нагадує, що 19 липня «плюси» показали серіал «Свати» в українському дубляжі, що не сподобалося шанувальником цього телевізійного продукту. Вони обурювалися як якістю дубляжу, так і перекладом серіалу на українську мову в цілому. З 22 липня телеканал повернув «старих» «Сватів».

Нагадаємо, що в заключному епізоді серіалу знявся відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе. Його участь в епізоді сильно обурило «кримнашістов» і людей, що підтримують агресивну політику Путіна щодо України.

Також нагадаємо, що з 16 липня вступили в силу нові норми мовного закону, прийнятого у 2019 році. Зокрема, державної мови має побільшати у кіно і театрах, на концертах, в музеях і на екскурсіях, у книговидавничій справі.

Фото з офіційного аккаунту «Сватів» у соцмережах.

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