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Суспільство та люди

Закортіло: львів'янин кілька разів викликав поліцію, тому що дружина відмовила йому в близькості

14:16 23 липня 2021
поліція

У Львові, де місяць тому вулицями носили труну з оголеною дівчиною, поліціянтам довелося вночі виїжджати на незвичайний виклик. Про це повідомила прессекретарка патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

Чоловік викликав поліцію через те, що дружина відмовилася займатися з ним сексом. При цьому він попросив правоохоронців «надіслати дві високі Поліни». За інформацією поліції, «Поліна» розшифровується, як «Поліція проти насильства».

Інцидент стався у Сихівському районі міста.

44-річний чоловік за ніч кілька разів дзвонив на лінію «102» із заявою, що його пограбувала жінка, жінка відмовляється займатися сексом. Він нібито боїться до неї наближатися, щоб не звинуватили у сексуальному домаганні.

Патрульні, які прибули на місце, побачили, що заявник був п'яний, його дружини у квартирі не було.

На порушника склали адмінпротоколи за куріння у під'їзді та за неправдивий виклик. Це вже другий його подібний виклик поліції за рік.

Нагадаємо, в Україні збільшили штрафи за неправдивий виклик екстрених служб — рятувальників, поліції та «швидкої допомоги» до 50−200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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