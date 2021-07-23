На пляжах Одеси не рекомендують купатися: названа причина
В Одесі, яку нещодавно накрила страшна злива, до акваторії міських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод.
З огляду на це обласне управління Держпродспоживслужби закликало мешканців та гостей міста «тимчасово утриматися від морського водокористування» до особливого розпорядження.
Таким чином місцева влада хоче недопустити погіршення епідемічної ситуації у літній період, а також провести профілактику захворювань, які передаються водним шляхом.
Нагадаємо, що напередодні в областному центрі за кілька годин випала майже місячна норма опадів. Одесити викладали у мережу фото та відео із затопленого міста, де також повалило купу дерев, а мешканці лишалися без світла.
Постраждав від стихії і курортний Бердянськ, в якому були затоплені вулиці в усіх районах міста. Не обійшлося у місті без жертв — відомо про двох загиблих, які стали жертвами обриву кабелю.
Фото ДСНС.103
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