На пляжах Одеси не рекомендують купатися: названа причина

В Одесі, яку нещодавно накрила страшна злива, до акваторії міських пляжів потрапила велика кількість поверхневих вод.

З огляду на це обласне управління Держпродспоживслужби закликало мешканців та гостей міста «тимчасово утриматися від морського водокористування» до особливого розпорядження.

Таким чином місцева влада хоче недопустити погіршення епідемічної ситуації у літній період, а також провести профілактику захворювань, які передаються водним шляхом.

Нагадаємо, що напередодні в областному центрі за кілька годин випала майже місячна норма опадів. Одесити викладали у мережу фото та відео із затопленого міста, де також повалило купу дерев, а мешканці лишалися без світла.

Постраждав від стихії і курортний Бердянськ, в якому були затоплені вулиці в усіх районах міста. Не обійшлося у місті без жертв — відомо про двох загиблих, які стали жертвами обриву кабелю.

Фото ДСНС.

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