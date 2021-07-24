День святої Ольги 2021: що можна і що не можна робити в свято

24 липня православні християни вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги. Відповідно до літописів, княгиня Ольга правила Київською Руссю в 945−962 роках, після вбивства чоловіка великого князя Ігоря. Вона прийняла християнство ще до хрещення Русі в 988 році князем Володимиром.

У 954 році вона відвідала Константинополь, де прийняла християнство. При хрещенні княгиня отримала ім'я Олена, на честь святої цариці Олени Рівноапостольної, яка знайшла Хрест Господній.

Повернувшись з Візантії, Ольга стала активно проповідувати віру в Христа на своїх землях, зайнялася будівництвом православних храмів і боротьбою з язичництвом. Померла вона 24 липня 969 року.

У народному календарі цей день називають Ольжиним днем. Святій Ользі наші предки молилися про гарну погоду, про милосердя до женцям, про те, щоб вона дала можливість закінчити роботу раніше, ніж жито почне гнити від рясної роси, яка незабаром почне випадати на поля.

24 липня віруючі ходять до церкви, щоб помолитися святій Ользі. Вона вважається заступницею вдів, а також новонавернених християн. До неї звертаються з проханнями про заміжжя і сімейне щастя, а ікону святої Ольги зберігають в будинку для захисту, зміцнення віри і допомоги в ухваленні важких рішень.

У День Ольги в 2021 році рекомендується спостерігати за природою і за прикметами визначати подальшу погоду і врожай:

• Грім гримить на Ольгу — буде добре ловитися риба.

• Глухий грім 24 липня — до тривалої негоди.

• Сонячний день 24 липня — буде хороший урожай ягід.

• Мошкара кишить — восени буде багато грибів.

• У чистому нічному небі ясно видно Стожари — жнива буде успішною, а земля дасть багатий урожай.

У День святої рівноапостольної Ольги не рекомендується:

• прати і займатися прибиранням — можуть хворіти руки і суглоби

• лаятися і лихословити — буде складно помиритися

• позичати гроші в борг — позичену суму можуть не повернути

• планувати весілля — шлюб буде недовгим.

Як писали «ФАКТИ», через два дня православні християни відзначатимуть ще одне важливе свято — Собор Архангела Гавриїла.

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