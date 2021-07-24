Православний календар на серпень: що і як святкувати

Для православних вірян серпень — особливий місяць, присвячений Пресвятій Богородиці, який, як і липень, має багато церковних свят. У серпні є також 14-денний Успенський піст.

Так, 1 серпня святкують церковне свято знайдення мощей преподобного Серафима Саровського, одного з найшанованіших святих православної церкви 18 століття. Тричі Богородиця рятувала його від загибелі.

2 серпня святкують день пророка Ілії. Пророк Ілія (єврейське ім’я — Еліяху) жив у 9 столітті до нашої ери в Ізраїлі. Один з найшанованіших старозавітних святих у християнстві.

6 серпня — церковне свято мучеників Благовірних князів Бориса та Гліба.

9 серпня — церковне свято великомученика та цілителя Пантелеймона, що жив у 3 столітті, лікував хворих і ніколи не брав за це гроші.

14 серпня — православне свято Перший (Медовий) Спас, Походження Чесних Древ Животворного Хреста Господня. Цього дня до храму несуть мед, аби освятити вранці на святковій літургії.

14−28 серпня — Успенський Піст. Піст присвячений Пресвятій Богородиці та Її Успінню. Цими днями не можна вживати м’ясних, молочних продуктів, яєць, алкоголю.

19 серпня — церковне свято Другий (Яблучний) Спас, Преображення Господа Ісуса Христа.

28 серпня — свято Успіння Пресвятої Богородиці. Велике православне свято на честь моменту, коли Діва Марія відійшла до Господа. Вважається, що Богородиця не вмерла, а заснула, саме тому свято називається «Успіння».

29 серпня — свято Третій Спас, Перенесення Нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа.

Як писали «ФАКТИ», 24 липня православні християни вшановують пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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