В Україні відзначають День працівників торгівлі: привітання та історія свята

В Україні 25 липня відзначають День працівників торгівлі. Сьогодні ви можете привітати своїх знайомих, друзів, близьких і рідних людей, які мають відношення до сфери торгівлі.

Нагадаємо, що 5 червня 1995 року тодішній президент України Леонід Кучма заснував це свято на державному рівні. Відзначати його почали з 1996 року.

З днем торгівлі — листівки і привітання

Вітаємо з професійним святом всіх працівників сфери торгівлі! Бажаємо вам невичерпної життєвої енергії, душевного комфорту, матеріального і морального задоволення від плідної праці. Нехай здоров'я вас не підводить, і ніколи не полишають оптимізм і впевненість в завтрашньому дні. Щастя вам, успіхів у справах і стабільної виручки!

Вітаємо наших прекрасних фей, які стоять за нашими прилавками і обслуговують покупців. Бажаємо вам великих доходів, побільше клієнтів і стабільних продажів. Нехай каса завжди буде повною, покупець задоволеним, а товари розпродані. І не забувайте роздавати свої прекрасні посмішки на здачу. З днем працівників торгівлі!

Бажаю щедрих і вдячних покупців, адекватних постачальників товару і тільки поважних колег. Нехай продажі постійно зростають, прибуток збільшується з кожним днем, а настрій завжди залишається на висоті! Здоров'я вам і сміливих, нових ідей, їхньої реалізації, успіху, бажаю стати справжнім асом у сфері торгівлі!

Сало, ковбаса і меблі,

Можеш сміливо все продати,

В Україні День торгівлі,

Будуть дружно відзначати!

Щастя, радості, успіху,

І в достатку життя прожити,

Більше радості і сміху,

Продавцем відмінним бути!

З професійним святом, друзі! Щоденна ваша праця спрямована на благо кожного жителя країни! Разом ви робите дуже потрібну справу. Працівники торгівлі найенергійніші, вашу копітку працю неможливо не помітити, вона важлива і непроста. Бажаємо з радістю виконувати роботу і завжди отримувати за неї гідну зарплату! Здоров'я, сил, гарного настрою і тільки радості в душі.

З Днем працівників торгівлі! Бажаю мати підприємницький талант і море ідей, як збільшити доходи. Нехай ваш бізнес процвітає! Нехай товар розкуповується в мить ока! Бажаю грандіозних прибутків і чесних колег!

Як писали «ФАКТИ», завтра православні християни відзначатимуть важливе свято — Собор Архангела Гавриїла.

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