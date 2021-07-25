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Суспільство та люди

Де в Україні сидіти добре? Вперше складено рейтинг вітчизняних в'язниць

22:55 25 липня 2021
Де в Україні сидіти добре? Вперше складено рейтинг вітчизняних в&#39;язниць

Міністр юстиції Денис Малюська, який розповів «ФАКТАМ» про плани по боротьбі з олігархами, представив віртуальну карту … українських тюрем, на якій в режимі реального часу можна відстежити їх показники і дані у вигляді інфографіки. Про нововведення міністр повідомив в Facebook, відзначивши, що таким чином можна скласти рейтинг місць позбавлення волі в Україні.

При рейтингуванні бралися до уваги фінансова діяльність закладів, кадрове забезпечення, безпека / режим, соціально-виховна робота, умови утримання ув'язнених, дотримання прав людини, рівень охорони здоров'я та ін.

Таким чином, за результатами оцінки, найбільша кількість балів набрали:

  • Качанівська колонія (№ 54) (Харківська область) — 769,52 бала;
  • Надержинщинська колонія (№ 65) (Полтавська область) — 746,75;
  • Диканівська колонія (№ 12) (Харківська область) — 743,36;
  • Полтавська колонія (№ 64) — 729,71;
  • Мелітопольська колонія (№ 144) (Запорізька область) — 697,04;
  • Покровська колонія (№ 17) (Харківська область) — 687,79;
  • Холодногорская колонія (№ 18) (Харківська область) — 675,27;
  • Божківська колонія (№ 16) — Полтавська область) — 671,24;
  • Каменська колонія (№ 34) (Дніпропетровська область) — 667,31;
  • Темнівська колонія (№ 100) (Харківська область) — 663,48.

Як видно зі списку, найбільш упорядкованими в даний час є колонії в Харківській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

При цьому міністр уточнив, що рейтинг був складений на основі даних 2020 року, а оскільки це сталося вперше — неминучі деякі незначні помилки.

Нагадаємо, в 2011 році в Качанівську колонію відправили лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

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