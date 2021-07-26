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Суспільство та люди

У спеку — без кондиціонера та закритими вікнами: «Укрзалізниця» вразила «пекельним» спальним вагоном

12:51 26 липня 2021
Поїзд

В одному з поїздів, який прямує у «курортному» напрямку, помітили вагон класу «люкс» без кондиціонера.

Як стверджують в організації «Громадський контроль Укрзалізниці», такий вагон СВ включений до складу фірмового потягу 279/280 Жмеринка — Генічеськ.

Відзначивши, що наявність «люксу» у схемі потягу не була передбачена, в організації додали, що ідея чудова, а реалізація — «гірше не придумаєш»: «Суть у тому, що вагон показаний без кондиціонування. Це вагон класу „люкс“ ще й з фірмовою надбавкою. Слід зауважити, що вагонів класу „люкс“, які не обладнані системою кондиціонування конструктивно, не існує у природі (точніше, у приписному парку УЗ). Тобто, це буде вагон з несправною системою кондиціонування, і вікнами, які, не відкриваються зовсім».

В організації звернули увагу пасажирів, що при бронюванні квитків онлайн можна побачити значок, що показує відсутність кондиціонеру.

Нагадаємо, що нещодавно в УЗ повідомили про запуск нового додаткового потягу у напрямку Азовського моря.

Фото зі сторінки УЗ в соцмережах.

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