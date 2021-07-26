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Суспільство та люди

Миколаївський глиноземний завод надав допомогу місцевим медикам на мільйони гривень

13:02 26 липня 2021
лікарня

Миколаївський глиноземний завод виділив 6 млн грн на підтримку створеного їм антиковідного госпіталю. Кошти були спрямовані на купівлю сучасного медичного обладнання та препаратів, а також навчання персоналу. МГЗ входить до міжнародного холдингу, заснованого Олегом Дерипаскою.

Відкритий торік медичний заклад повністю забезпечений необхідними дорогими препаратами і високотехнологічним обладнанням, які допомагають рятувати життя під час епідемії COVID-19.

Нещодавно завод виділив кошти на додаткове навчання медиків, що працюють в створеному ним «антиковідному» госпіталі міської лікарні № 5. Фахівці інфекційного профілю пройдуть додаткове навчання, щоб поліпшити навички роботи на складному медичному обладнанні. Про це розповіли в пресслужбі Миколаївського глиноземного заводу.

В антиковідному госпіталі врятували життя вже понад 600 осіб. Медичний центр відкрився у Миколаєві в грудні 2020 року, а основне число пацієнтів прийняв навесні 2021 року, коли місто опинилося у «червоній зоні» та зустріло найважчу хвилю епідемії.

Загальний обсяг коштів, виділених МГЗ для допомоги медицині Миколаєва і, зокрема, антиковідному госпіталю, на сьогодні досяг 6 млн грн.

Завод активно допомагає миколаївській медицині у протидії COVID-19. Відповідно до меморандуму про співпрацю, підписаному міським головою Миколаєва Олександром Сенкевичем і генеральним директором Миколаївського глиноземного заводу Віктором Кожевниковим, на програму «Здоров'я нації» завод направив 3 млн грн. Завдяки підтримці МГЗ місто отримало нову сучасну кисневу станцію, а медичні установи Миколаєва — можливість закупити необхідні кошти для порятунку людей в період епідемії.

Проєкт українського корпоративного благодійного фонду «Центр соціальних програм», заснованого Олегом Дерипаскою, за допомогу Миколаєву був нагороджений премією в номінації «Благодійність у сфері охорони здоров'я» Національного конкурсу «Благодійна Україна-2020».

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