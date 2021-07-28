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Суспільство та люди

День Володимира: традиції, прикмети та привітання

10:16 28 липня 2021
Володимир хреститель

28 липня християнська спільнота вшановує пам'ять Святого Рівноапостольного Князя Володимира — 1033 роки тому він охрестив киян у Дніпрі.

28 липня вітають чоловіків на ім'я Володимир. Це ім'я означає «той, хто володіє світом», «знаменитий правитель». У молитвах цього святого просять позбавити ворогів та сварок або зцілити від хвороби.

Нехай яскраве світло цієї віри надалі наповнює кожне серце любов’ю до ближнього та дарує сили на майбутні добрі справи.

* * *

З Днем Володимира вітаю весь народ слов'янський. Адже колись князь Володимир дав нам християнство. До сих пір стоїть з хрестом на Дніпровській кручі, захищає свій народ вірою могутньою.

* * *

Вітаю з Днем Володимира. Бажаю мудрості, здоров'я, міцних сил, а також поваги, любові, достатку. Нехай кожен день буде великим і успішним, нехай кожна мить дарує усмішку і добро. Бажаю залишатися мужньою людиною, яка не знає страхів та бід!


* * *

Нехай дарує цей день надію, радість, здійснення мрії. Нехай життя стане кращим і все буде, як забажаєш. Сьогодні твій день, Володимире. Будь завжди захисником, який не боїться труднощів, а сміливо дивиться їм в обличчя, хай все дороги тобі підкоряться, а все горизонти будуть відкритими.

Існує прикмета, що якщо у день Володимира вранці йтиме дощ, то весь день буде сонячним. Про піздню осінь повідає липа, листя якої стали жовтими. Також вважалося, що 28 липня не слід працювати — це може накликати на людину біду.

Ексклюзивне інтерв'ю з нагоди річниці Хрещення Київської Русі-України з архієпископом Чернігівським і Ніжинським, речником Священного Синоду, заступником голови Управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратієм Зорею читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ПЦУ у соціальних мережах.

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