28 липня відзначають День хрещення Київської Русі-України

В Україні 28 липня, крім свята Святого Рівноапостольного Князя Володимира, відзначають День хрещення Київської Русі-України. Свято з'явилося в календарі в 2008 році. В цей день в храмах проходять божественні літургії, а в Києві відбудеться ще й молебен на Володимирській гірці біля пам'ятника князю Володимиру. Цього року ПЦУ не збиратиме паломників на хресний хід з огляду на карантинні обмеження в столиці.

Напередодні свята предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній нагадав, що хоч і прийнято говорити про 1033-тю річницю хрещення Русі-України, але християнство на українські землі прийшло задовго до тієї дати, що згадується в історичних хроніках.

«Святий Володимир Великий став ніби хрещеним батьком Руси-України, але не він був першим, хто приніс християнство на українські землі. За кілька десятиліть до нього — а точніше, в 955 році — хрещення прийняла його бабуся, свята рівноапостольна княгиня Ольга. Задовго до Хрещення Русі по її волі по всій тоді ще язичницькій Київській державі зводилися храми, а сама вона, як ревна християнка, поширювала слово Боже серед народу. Але і вона не була першою віруючою серед київських правителів. Століттям раніше християнську віру прийняв святий благовірний князь Оскольд, і від неї постраждав, ставши одним з перших київських мучеників. У тому ж IX столітті на Закарпатті проповідували святі рівноапостольні просвітителі Кирило та Мефодій, і під час подорожі в Херсонес ще в 861 році святий Кирило на власні очі бачив Псалтир і Євангеліє, написані «руськими письменами», — нагадав митрополит.

28 липня хороший привід привітати друзів красивими листівками.

Фото https://ua.depositphotos.com/, ukrainian_alliance/Instagram, ancientlviv/Instagram, kolodarvelesa/Instagram, irinaelsaed/Instagram

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