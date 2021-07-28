Знову локдаун? У Києві у підприємців просять списки для спецперепусток

Після того як МОЗ попередило про ймовірність введення локдауна восени, в Голосіївському районі Києва почали збір списків співробітників підприємств, установ і організацій всіх форм власності критичної інфраструктури, які потребують спецперепусток на проїзд в громадському транспорті.

Як випливає з документа, текст якого на опублікований в Facebook «Підприємці України / # SaveФОП», зазначені списки повинні бути складені і подані до 3 серпня.

Нагадаємо, 28 липня в Києві підтвердилися відомості про те, що штам коронавіруса «Дельта» — високозаразливий і призводить до більш важкого протікання хвороби. Один з пацієнтів, інфікованих «Дельтою», помер. Він лікувався в Олександрівській лікарні. Медики вважають, що небезпечний штам інфікований привіз з Росії.

Крім Києва, інфіковані штамом «Дельта» були виявлені в лікарнях Львова та Ужгорода.

Фото zaborona.com/

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