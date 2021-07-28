Виставка українського жіночого одягу та безкоштовний концерт класичної музики: куди піти у Києві
До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка щодня працює «Кіновернісаж просто неба».
Початок: о 21:30.
Вхід вільний.
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29 липня в 17:00 в Музеї української діаспори відбудеться відкриття виставки «Катерина Кричевська-Росандіч. Дороги і люди», присвяченої 95-річчю від дня народження американської художниці українського походження.
Виставка триватиме до 19 вересня.
Адреса: вул. Московська, 40б.
Вхід вільний.
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30 липня в 19:00 в парку імені Тараса Шевченка відбудеться концерт класичної музики.
Вхід вільний.
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3 серпня в 17:00 в Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться відкриття виставки «Під знаком Берегині. Від традиції до бренду». В експозиції представлено традиційний жіночий одяг з усіх історико-етнографічних регіонів України.
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 12.
Ціна: від 30 грн.
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До 8 серпня в галереї The Naked Room діє виставка Євгенії Бєлорусець «Живий куточок».
Адреса: вул. Рейтарська, 21.
Вхід вільний.
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До 8 серпня в Музеї-квартирі Павла Тичини відкрито виставку «Я твій, Україно, навіки!», присвячену 80-річчю від дня народження українського художника Василя Лопати.
Адреса: вул. Терещенківська, 5.
Ціна: 15 грн.
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До 8 серпня в мистецькому центрі «Шоколадний будиночок» проходить виставка живопису Андрія Прахова «Дорога до істини».
Адреса: вул. Шовковична, 17/2.
Ціна: від 50 грн.
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Музей театрального, музичного та кіномистецтва України запрошує на ретроспективну виставку «Пластичний кіносвіт Майї Симашкевич».
Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 26.
Ціна: 20−50 грн.
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Фото в заголовку facebook / pyrogiv67
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