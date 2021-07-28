Виставка українського жіночого одягу та безкоштовний концерт класичної музики: куди піти у Києві

До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка щодня працює «Кіновернісаж просто неба».

Початок: о 21:30.

Вхід вільний.

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29 липня в 17:00 в Музеї української діаспори відбудеться відкриття виставки «Катерина Кричевська-Росандіч. Дороги і люди», присвяченої 95-річчю від дня народження американської художниці українського походження.

Виставка триватиме до 19 вересня.

Адреса: вул. Московська, 40б.

Вхід вільний.

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30 липня в 19:00 в парку імені Тараса Шевченка відбудеться концерт класичної музики.

Вхід вільний.

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3 серпня в 17:00 в Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться відкриття виставки «Під знаком Берегині. Від традиції до бренду». В експозиції представлено традиційний жіночий одяг з усіх історико-етнографічних регіонів України.

Адреса: бульвар Тараса Шевченка, 12.

Ціна: від 30 грн.

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До 8 серпня в галереї The Naked Room діє виставка Євгенії Бєлорусець «Живий куточок».

Адреса: вул. Рейтарська, 21.

Вхід вільний.

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До 8 серпня в Музеї-квартирі Павла Тичини відкрито виставку «Я твій, Україно, навіки!», присвячену 80-річчю від дня народження українського художника Василя Лопати.

Адреса: вул. Терещенківська, 5.

Ціна: 15 грн.

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До 8 серпня в мистецькому центрі «Шоколадний будиночок» проходить виставка живопису Андрія Прахова «Дорога до істини».

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: від 50 грн.

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Музей театрального, музичного та кіномистецтва України запрошує на ретроспективну виставку «Пластичний кіносвіт Майї Симашкевич».

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 26.

Ціна: 20−50 грн.

Фото в заголовку facebook / pyrogiv

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