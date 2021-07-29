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Суспільство та люди

Молодь з непідконтрольних територій мало знає про пільги вступу до ВНЗ, — Костиря

10:07 29 липня 2021
Інна Костиря

Діти з непідконтрольних територій — випускники шкіл — практично не знають про пільгу, яку мають для вступу до ВНЗ. Про це заявила проректор Київського національного університету культури й мистецтв Інна Костиря.

«Ті ж діти з непідконтрольних територій, які все ж збираються вступати до українських ВНЗ, здають в переважній більшості ЗНО, оскільки інформація про пільги для них для вступу до вишів без конкурсу та ЗНО не доходить до них й вони змушені конкурувати з усіма іншими за можливість вчитися безкоштовно на бюджетних місцях», — наголосила Костиря.

За її словами, за молодь треба боротися, бо молодь — це майбутнє: «Ми не повинні давати окупанту можливість красти нашу молодь і допускати, щоб він там роздавав паспорти».

Нагадаємо, що діти з окупованих територій Криму та Донбасу мають право вступати у ВНЗ без ЗНО на бюджетні місця за спеціально виділеними квотами для них.

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