Молодь з непідконтрольних територій мало знає про пільги вступу до ВНЗ, — Костиря

Діти з непідконтрольних територій — випускники шкіл — практично не знають про пільгу, яку мають для вступу до ВНЗ. Про це заявила проректор Київського національного університету культури й мистецтв Інна Костиря.

«Ті ж діти з непідконтрольних територій, які все ж збираються вступати до українських ВНЗ, здають в переважній більшості ЗНО, оскільки інформація про пільги для них для вступу до вишів без конкурсу та ЗНО не доходить до них й вони змушені конкурувати з усіма іншими за можливість вчитися безкоштовно на бюджетних місцях», — наголосила Костиря.

За її словами, за молодь треба боротися, бо молодь — це майбутнє: «Ми не повинні давати окупанту можливість красти нашу молодь і допускати, щоб він там роздавав паспорти».

Нагадаємо, що діти з окупованих територій Криму та Донбасу мають право вступати у ВНЗ без ЗНО на бюджетні місця за спеціально виділеними квотами для них.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter