Альпіністка Ірина Галай першою з українок підкорила другу за висотою вершину світу

Альпіністка Іринаа Галай, яка першою з українок піднялася на Еверест та вирішила підкорити сім головних вершин світу, побувала на «горі-вбивці — К2 (Чогорі).

«Цілі повинні бути глобальними», — такими словами вона прокоментувала відео, зняте на вершині.

З собою на К2 — другу за висотою вершину світу після Джомолунгми (8611 метрів) — Ірина взяла герб рідного міста — Мукачева.

Як повідомляє «Мукачево.нет», українська альпіністка приєдналася до команди, яка відправилася у Пакистан, місяць тому. Відзначається, що цього року на гору піднялися всього 337 альпіністів, серед яких лише близько 20 жінок. А Ірина стала першою українкою, яка здійснила сходження на найскладнішу і небезпечну вершину у світі.

Ірина Галай

«Як це, перебувати біля підніжжя своєї мрії? Я дуже стараюся робити вигляд, що все як завжди і це не К2 у мене за спиною, а просто гора, на яку я повинна піднятися, — писала альпіністка у соцмережах перед сходженням. — Звичайно, дуже багато думок в голові, постійно аналізуєш всю інформацію, отриману про цю небезпечну вершину, і розумієш, що тут не до роздумів, тому що вони тільки приводять до різних нових страхів… Після спуску я точно зможу сказати, що це — найскладніше гірське випробування у моєму житті. Але фізично і морально я готова. Думаю, що все гори, які були до цього, були лише тренуванням».

А ось такий вигляд має «дорога» між двома таборами альпіністів на К2

За плечима у альпіністки — Ельбрус, Кіліманджаро, Еверест, Аконкагуа і Мак-Кінлі. Вона побувала у Гімалаях, де ходила на гору Лхоцзе (8516 метрів) без кисневого балону. Ексклюзивне інтерв'ю з Іриною Галай «Йдучи в гори, кожен повинен розуміти, що може не повернутися» (російська версія сайту) читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Ірини Галай з соціальних мереж.

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