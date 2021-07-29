Вихідні в серпні: з 31 дня гуляємо десять
У серпні 2021 року на українців чекають 9 традиційних вихідних днів і державне свято — День Незалежності.
Це свято ми будемо відзначати протягом чотирьох днів — з 21 серпня (субота) до 24 серпня (вівторок), проте робочий день понеділка, 23 серпня потрібно буде відпрацювати в наступну за святом суботу — 28 серпня.
Крім того, серпень рясніє різними святковими датами, які, хоч і не будуть вихідними, але варті уваги:
- 1 серпня — День інкасатора
- 2 серпня — День аеромобільних військ
- 4 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил
- 5 серпня — Міжнародний день світлофора
- 8 серпня — День військ зв'язку Збройних Сил
- 9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу
- 11 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини
- 12 серпня — Міжнародний день молоді
- 15 серпня — День археолога
- 19 серпня — День пасічника
- 11−14 серпня — Курбан-байрам
- 23 серпня — День Державного Прапора
- 25 серпня — День шахтаря
- 31 серпня — День авіації, День далекобійника.
Нагадаємо, киян додатково чекає ще й скорочення робочого часу в зв'язку з масштабними репетиціями військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, призначеними на 17, 19 і 21 серпня.95
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