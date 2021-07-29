Вихідні в серпні: з 31 дня гуляємо десять

У серпні 2021 року на українців чекають 9 традиційних вихідних днів і державне свято — День Незалежності.

Це свято ми будемо відзначати протягом чотирьох днів — з 21 серпня (субота) до 24 серпня (вівторок), проте робочий день понеділка, 23 серпня потрібно буде відпрацювати в наступну за святом суботу — 28 серпня.

Крім того, серпень рясніє різними святковими датами, які, хоч і не будуть вихідними, але варті уваги:

1 серпня — День інкасатора

2 серпня — День аеромобільних військ

4 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил

5 серпня — Міжнародний день світлофора

8 серпня — День військ зв'язку Збройних Сил

9 серпня — Міжнародний день корінних народів світу

11 серпня — День будівельника, День працівників ветеринарної медицини

12 серпня — Міжнародний день молоді

15 серпня — День археолога

19 серпня — День пасічника

11−14 серпня — Курбан-байрам

23 серпня — День Державного Прапора

25 серпня — День шахтаря

31 серпня — День авіації, День далекобійника.

Нагадаємо, киян додатково чекає ще й скорочення робочого часу в зв'язку з масштабними репетиціями військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, призначеними на 17, 19 і 21 серпня.

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