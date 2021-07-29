26.82 / 27.02 31.68 / 32.02
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Стало реально страшно: українка опинилася в епіцентрі пожеж у Туреччині

21:58 29 липня 2021
пожежа

Лісові пожежі у Туреччині дісталися до Мармариса, Анталії та Бодрума. Вогонь впритул наблизився до будинків та готелів. У Туреччині відпочиває багато українських туристів.

Українка Катерина Краплич відпочиває у місті Ічмелер. Вогонь вже впритул наближається до її готелю. Про це в сюжеті ТСН.

Жінка каже, що їй реально страшно. Пожежа масштабна. Попри те, що вертольоти постійно поливають територію, впоратися з вогнем поки не можуть.

Завтра вранці Катерина повинна була повертатися додому. Туристка каже, що не знає, як дістатися до аеропорту і чи буде виліт. Чи доставлять туристів в аеропорт, теж поки невідомо.

З деяких турецьких курортів почали евакуювати відпочивальників. В Анталії рятувальники вже вивезли людей з 18 поселень.

Турецькі правоохоронці почали розслідування причин масових пожеж. Влада не вірить, що винна тільки природа. Місцеві ЗМІ озвучують версію загоряння на звалищі.

Про масштабні пожежі по всьому світу читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

Каменських

«Дівчинку хочеться нагодувати»: Каменських у купальнику показала, чим займається на пляжі без Потапа

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.