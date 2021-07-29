Стало реально страшно: українка опинилася в епіцентрі пожеж у Туреччині
Лісові пожежі у Туреччині дісталися до Мармариса, Анталії та Бодрума. Вогонь впритул наблизився до будинків та готелів. У Туреччині відпочиває багато українських туристів.
Українка Катерина Краплич відпочиває у місті Ічмелер. Вогонь вже впритул наближається до її готелю. Про це в сюжеті ТСН.
Жінка каже, що їй реально страшно. Пожежа масштабна. Попри те, що вертольоти постійно поливають територію, впоратися з вогнем поки не можуть.
Завтра вранці Катерина повинна була повертатися додому. Туристка каже, що не знає, як дістатися до аеропорту і чи буде виліт. Чи доставлять туристів в аеропорт, теж поки невідомо.
З деяких турецьких курортів почали евакуювати відпочивальників. В Анталії рятувальники вже вивезли людей з 18 поселень.
Турецькі правоохоронці почали розслідування причин масових пожеж. Влада не вірить, що винна тільки природа. Місцеві ЗМІ озвучують версію загоряння на звалищі.
Про масштабні пожежі по всьому світу читайте у матеріалі «ФАКТІВ».69
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