Стало реально страшно: українка опинилася в епіцентрі пожеж у Туреччині

Лісові пожежі у Туреччині дісталися до Мармариса, Анталії та Бодрума. Вогонь впритул наблизився до будинків та готелів. У Туреччині відпочиває багато українських туристів.

Українка Катерина Краплич відпочиває у місті Ічмелер. Вогонь вже впритул наближається до її готелю. Про це в сюжеті ТСН.

Жінка каже, що їй реально страшно. Пожежа масштабна. Попри те, що вертольоти постійно поливають територію, впоратися з вогнем поки не можуть.



Завтра вранці Катерина повинна була повертатися додому. Туристка каже, що не знає, як дістатися до аеропорту і чи буде виліт. Чи доставлять туристів в аеропорт, теж поки невідомо.

З деяких турецьких курортів почали евакуювати відпочивальників. В Анталії рятувальники вже вивезли людей з 18 поселень.

Турецькі правоохоронці почали розслідування причин масових пожеж. Влада не вірить, що винна тільки природа. Місцеві ЗМІ озвучують версію загоряння на звалищі.

Про масштабні пожежі по всьому світу читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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