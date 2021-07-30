Ситуація на пляжах Одеси: вода у морі стала набагато прохолоднішою, біля берега повно зелених водоростей

У мережу виклали фото з пляжів Одеси, де у воді, як і раніше, спостерігається багато водоростей, які частково викидає на пісок.

Як пише сайт міста Одеси, циклон Dirk, що прогулявся низкою регіонів, приніс в Одеську область спеку і південний поривчастий вітер. Однак море було спокійніше, хоч і стало набагато прохолоднішим — до +22 градусів.

Скупчення водоростей біля берегу значне, проте чим далі у море, тим їх менше.

Видання зазначає, що верхні шари води у Чорному морі були теплими, а на глибині — «крижаними».

Позеленіло море і у районі Рибаківка (Миколаївська область), що у 80 кілометрах від Одеси. У МОЗ заявляли, що окрім Рибаківки, не відповідала нормам вода і на міському пляжі Коблева.

Фото: https://ua.depositphotos.com і з сайту https://www.048.ua.

132

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter