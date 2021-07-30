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Суспільство та люди

У Бердянську категорично заборонили купатися у морі: що сталося

12:20 30 липня 2021
Бердянськ

У курортному Бердянську, як раніше і в Одесі, повідомили про погіршення якості води в Азовському морі, заборонивши купання на трьох пляжах.

Як повідомляє «РІА Мелітополь», в пробах морської води виявлено високу концентрацію збудників інфекційних захворювань. Відзначається, що якість води у Азовському морі у місцях водокористування населення і відпочиваючих значно погіршилася за бактеріологічними показниками.

Владу області та міста поінформували про цю ситуацію, наголосивши на необхідності проведення профілактичних заходів щодо заборони водокористування і забезпечення відповідного санітарного стану берегової зони пляжів «Пляж ДЗОСТ «Факел», ТОВ «Курорти Приазов'я» і пляжу № 3 ТОВ «Дніпро 2000».

Раніше в МОЗ заявляли, що якість води в Рибаківці і Коблево не відповідає нормам .

Фото з Вікіпедії.

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