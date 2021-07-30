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Суспільство та люди

«У відпочиваючих не зацікавлені»: українці розповіли про «красу» відпочинку у Коблеві

13:35 30 липня 2021
Пляж в Коблево

Туристи, як ті, хто тільки збирається їхати у відпустку, так й ті, хто вже насолодився усіма принадами відпочинку, у соцмережах часто обмінюються думками з приводу умов на тому чи іншому курорті, як, наприклад, у групі по Кирилівці.

А на сайті Guru, зокрема, є обмін думками про відпочинок у Коблево. Незважаючи на сприятливе перше враження, цей курорт не у всіх туристів викликає бажання повернутися на відпочинок знову. І виною цьому — ставлення до відпочивальників.

Не всі відпочиваючі задоволені умовами. Так, одна з відпускниць написала, що в їхньому номері не було … вікна.

А інша поскаржилася, що всі належні туристам побутові прилади, за наявність у номері яких платилися не найменші гроші, довелося «відвойовувати» у персоналу.

Ще одна відпочивальниця похвалила персонал бази, де вони зупинилися, але поскаржилася на НП місцевого масштабу — мабуть, на базі, сталася аварія з каналізацією.

Інші відпочивальники зіткнулися з погано укомплектованим і брудним номером — його, мабуть, не прибрали після попередніх відпочиваючих.

Раніше тревел-блогер Євген Панюта, який побував на цьому курорті, назвав Коблево одним з найжвавіших, порівнявши його із Залізним Портом, де також багато відпочиваючих. Він звернув увагу туристів на те, що від селища Коблево, де живуть місцеві жителі, до курортної зони — 4 кілометри. Якщо турист хоче відпочити бюджетно, то йому слід орендувати житло у місцевих, але вирішувати питання з тим, як дістатися до пляжу.

Фото з Вікіпедії.

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